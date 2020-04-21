Африканские страны попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

Москва, 21 апреля. Несколько африканских стран попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом во вторник сообщили в Министерстве иностранных дел РФ

«Африканцы нуждаются в широком спектре медицинского оборудования, в том числе в аппаратах искусственной вентиляции легких, тест-системах, средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах, расходных материалах», — пояснили ТАСС в ведомстве.

Там добавили, что все заявки будут рассмотрены с учетом сложности эпидемиологической обстановки в конкретно взятом регионе.

В МИД добавили, что коронавирус не слишком распространен в странах Африки. Единственное исключение тут составляют Алжир, Египет, Марокко и ЮАР, которые действительно пострадали от пандемии. В целом же ситуация на континенте пока что остается стабильной, однако она может довольно быстро обостриться из-за высокой плотности населения, слабой медицины, отсутствия контроля на границах и постоянных конфликтов. Эпидемия может помешать процессу преодоления бедности и развитию региональных экономик.

Напомним, что Россия ранее уже оказывала помощь иностранным государствам. Она направила в Италию самолеты с медицинским оборудованием и специалистами, которые сейчас работают в Бергамо. Аналогичную помощь РФ предоставила Сербии, а в начале года организовала поставки масок и других необходимых вещей в Китай, который на тот момент был главным мировым очагом коронавируса.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.