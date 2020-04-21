Глава РАЭРР заявил о неразумности просьбы производителей отменить скидки

Скидки и акции в российских магазинах всегда стимулируют увеличение спроса на товар. Об этом Федеральному агентству новостей заявил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов, комментируя обращение российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой запретить продажу продуктов по сниженной цене.

Как сообщают «Ведомости», в письме к главе правительства говорится о необходимости господдержки, а также предлагается отменить промоакции и продажу товаров со скидками в магазинах и торговых сетях. Этот шаг, как считают в компаниях, позволит поддержать доходность поставщиков, которая страдает из-за роста расходов на фоне экономического кризиса в России.

Глава РАЭРР Андрей Карпов выразил мнение, что со стороны производителей продуктов питания крайне неразумно и некорректно апеллировать к властям по данному вопросу, потому что он не входит в сферу их компетенции.

«Непонятно, почему в обращении смешиваются моменты, которые имеют отношение к властям, и то, что не имеет. В любом случае с помощью государства такие вопросы регулировать совершенно неправильно», — пояснил Карпов в комментарии ФАН.

При этом эксперт по ретейлу подчеркивает, что указанная просьба в письме имеет отношение к договорным вопросам, возникающим между производителями и продавцами товаров.

«Это выглядит как антиконкурентная позиция, чтобы выравнять цены. В этом случае крупные компании будут иметь большее конкурентное преимущество перед небольшими компаниями. Вопрос в том, что маржа будет ниже, но если продукции будет покупаться больше, то потери нивелируются. К тому же в условиях падения потребительского спроса те же самые акции продолжают быть основным стимулирующим моментом к приобретению товара. Если кто-то не желает свою продукцию продвигать с помощью акций, то на их место всегда придут другие производители», — убежден собеседник ФАН.

Кроме того, Карпов прогнозирует, что в текущих рыночных условиях повышения цен на продукты не избежать, но оно будет в пределах нормы.

«К примеру, было резкое повышение цен на имбирь и лимоны, но оно было кратковременным. Просто мы из всего начинаем делать истерику, а это тоже какие-то рыночные меры. При этом государство может закупать дешевый лимон в госрезерв и продавать за рубль. Поэтому текущий рост цен, который может быть, находится в рамках рыночных процессов, если только не наблюдается монопольное положение тех или иных игроков», — добавил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил о возможности отменить налоги для бизнеса при передаче продуктов нуждающимся. По его словам, в ситуации с эпидемией коронавируса малоимущие слои населения нуждаются в помощи. Парламентарий также призвал жестко контролировать цены на продукты в супермаркетах и средства индивидуальной защиты в аптеках.

Напомним, что власти в регионах России принимают различные меры для поддержки малого и среднего бизнеса, оказывают социальную поддержку населению. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал третий пакет поддержки бизнесу, который регулирует выдачу стабилизационных кредитов.