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Экономика

Глава РАЭРР заявил о неразумности просьбы производителей отменить скидки

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Глава ассоциации рынка ритейла заявил неразумности просьбы производителей отменить скидки

Скидки и акции в российских магазинах всегда стимулируют увеличение спроса на товар. Об этом Федеральному агентству новостей заявил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов, комментируя обращение российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой запретить продажу продуктов по сниженной цене.

Как сообщают «Ведомости», в письме к главе правительства говорится о необходимости господдержки, а также предлагается отменить промоакции и продажу товаров со скидками в магазинах и торговых сетях. Этот шаг, как считают в компаниях, позволит поддержать доходность поставщиков, которая страдает из-за роста расходов на фоне экономического кризиса в России.

Глава РАЭРР Андрей Карпов выразил мнение, что со стороны производителей продуктов питания крайне неразумно и некорректно апеллировать к властям по данному вопросу, потому что он не входит в сферу их компетенции.

«Непонятно, почему в обращении смешиваются моменты, которые имеют отношение к властям, и то, что не имеет. В любом случае с помощью государства такие вопросы регулировать совершенно неправильно», — пояснил Карпов в комментарии ФАН.

Глава ассоциации рынка ритейла заявил неразумности просьбы производителей отменить скидки

При этом эксперт по ретейлу подчеркивает, что указанная просьба в письме имеет отношение к договорным вопросам, возникающим между производителями и продавцами товаров.

«Это выглядит как антиконкурентная позиция, чтобы выравнять цены. В этом случае крупные компании будут иметь большее конкурентное преимущество перед небольшими компаниями. Вопрос в том, что маржа будет ниже, но если продукции будет покупаться больше, то потери нивелируются. К тому же в условиях падения потребительского спроса те же самые акции продолжают быть основным стимулирующим моментом к приобретению товара. Если кто-то не желает свою продукцию продвигать с помощью акций, то на их место всегда придут другие производители», — убежден собеседник ФАН.

Кроме того, Карпов прогнозирует, что в текущих рыночных условиях повышения цен на продукты не избежать, но оно будет в пределах нормы.

«К примеру, было резкое повышение цен на имбирь и лимоны, но оно было кратковременным. Просто мы из всего начинаем делать истерику, а это тоже какие-то рыночные меры. При этом государство может закупать дешевый лимон в госрезерв и продавать за рубль. Поэтому текущий рост цен, который может быть, находится в рамках рыночных процессов, если только не наблюдается монопольное положение тех или иных игроков», — добавил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил о возможности отменить налоги для бизнеса при передаче продуктов нуждающимся. По его словам, в ситуации с эпидемией коронавируса малоимущие слои населения нуждаются в помощи. Парламентарий также призвал жестко контролировать цены на продукты в супермаркетах и средства индивидуальной защиты в аптеках.

Напомним, что власти в регионах России принимают различные меры для поддержки малого и среднего бизнеса, оказывают социальную поддержку населению. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал третий пакет поддержки бизнесу, который регулирует выдачу стабилизационных кредитов.

Глава ассоциации рынка ритейла заявил неразумности просьбы производителей отменить скидки

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