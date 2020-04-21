Депутат Серова обратилась в РКН, ГП и Минкомсвязи из-за блокировки Google-аккаунта ФАН

Летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова направила запрос в различные органы РФ с просьбой отреагировать на незаконную блокировку корпорацией Google аккаунта Федерального агентства новостей в сервисах компании.

«В связи с блокировкой Google-аккаунта ФАН мы уже обратились в Роскомнадзор, в Генпрокуратуру РФ и Минкомсвязи. Честно говоря, вся эта история совершенно неправильная — все патриотически настроенные средства массовой информации России пытаются глушить. Либо напрямую, как в случае с Google, либо через каких-то подставных лиц, вроде антироссийски настроенные СМИ. Поэтому и нужно реагировать», — заявила Серова в интервью корреспонденту ФАН.

В настоящее время парламентарий ожидает реакции от указанных служб и надеется на скорейшее разрешение ситуации. К слову, ранее депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов также обратился в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и ФАС с требованием проверить законность действий YouTube, безосновательно заблокировавшего аккаунт ФАН.

Его коллега Евгений Федоров призвал Роскомнадзор и Генпрокуратуру начать отстаивать интересы российских пользователей. Он также сообщил о необходимости отказаться от услуг иностранных интернет-ресурсов. В свою очередь глава комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что западные онлайн-ресурсы продолжают политику цензуры в отношении российских СМИ.

Напомним, 17 апреля американская транснациональная корпорация Google заблокировала аккаунт ФАН и связанный с ним аккаунт на видеохостинге YouTube. Таким образом были уничтожены тысячи репортажей и документальных фильмов информационного агентства. В компании заявляют о якобы имевших место «нарушениях правил компании», однако ФАН никаких нарушений правил компании, международного или российского законодательства редакция не допускал и требует от Google немедленной разблокировки всех аккаунтов и восстановления тысяч видеороликов, являющихся собственностью агентства.

Руководство Федерального агентства новостей также обратилось в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Государственную думу РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Министерство связи РФ и другие контролирующие организации с требованием проведения расследования в отношении противоправной деятельности компании Google на территории РФ.