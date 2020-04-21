Политолог Карасев предсказал возможное «возрождение» Порошенко

Киев, 21 апреля. Рейтинг бывшего президента Украины Петра Порошенко начал расти после того, как он вступил в союз с нынешней правящей партией «Слуга народа». Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

«У нас получается так, что Порошенко может возродиться. А то у него рейтинг растет после того, как «Слуга народа» вошли с ним в союз. Не окажется ли так, что опять во втором туре Порошенко будет, и будет претендовать на президентские выборы. Я вижу в нем такую амбицию», — цитирует эксперта «ПолитНавигатор».

Карасев предупредил, что рост популярности бывшего президента Украины может привести к реваншу национал-радикалов. Политолог уверен, что украинским политикам нужно задуматься над сильными проектами прогрессивной направленности, чтобы, с одной стороны, противопоставить их Порошенко, а с другой — не продемонстрировать ту же «безуправленческую бесхребетность», что и партия «Слуга народа».

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский предположил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский в случае провала его затеи с выделением Международным валютным фондом (МВФ) очередного транша будет вынужден бежать из страны. Комментируя это высказывание, координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Порошенко вряд ли вновь возглавит Украину, поскольку фигура-экс президента уже стала «нерукопожатной».