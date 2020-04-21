Нефть Brent впервые с февраля 2002 года рухнула ниже $19 за баррель

Лондон, 21 апреля. Эталонная нефть марки Brent обновила свой антирекорд 2002 года, упав ниже 19 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным на 12.40 фьючерсы на Brent потеряли почти 26,24%, их стоимость составила 19,09 доллара, затем в ходе торгов фьючерсы с поставкой в июне упали ниже 19 долларов за баррель.

Напомним, 20 апреля впервые в истории майские фьючерсы американской WTI рухнули до отрицательных значений. Цена доходила до минус 40 долларов за баррель.

Как сообщалось ранее, стремительное падение цен на нефть началось после того, как 6 марта что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи сырья в условиях падения спроса из-за коронавирусной инфекции. 12 апреля участницам ОПЕК+ удалось договориться с Мексикой о сокращении добычи нефти.

Накануне эксперты The Washington Post дали крайне пессимистичные прогнозы по беспрецедентному падению спроса на черное золото. Самый мрачный сценарий высказал сенатор Кевин Крамер. По его мнению, коллапс цен на нефть представляет огромную угрозу нефтегазовому сектору США.

«Тысячи человек потеряют работы, а национальная безопасность будет подорвана, если промышленность не сумеет восстановиться», — предупредил он.

Крамер подчеркнул, что Дональд Трамп не должен дать Эр-Рияду возможность «залить» рынок своей нефтью.