Лавров заявил, что нежелание ЕС обсуждать ситуацию в Ливии «вызывает вопросы»

Москва, 21 апреля. В ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, проходящем в формате видеоконференции, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нежелание Евросоюза обсуждать в ходе заседания Совбеза ООН идеи о наблюдении за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии «вызывает вопросы».

«То, что ЕС всячески уклоняется от того, чтобы представить свои идеи (по контролю соблюдения оружейного эмбарго в Ливии — Прим. ФАН) в СБ ООН, наводит вопросы о причинах такой позиции. Надеюсь, что в ближайшее время эти причины раскроют», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о начале действия европейской миссии по контролю за соблюдением эмбарго ООН в Ливии IRINI.

«Благородное дело, но все-таки мы уже не раз европейским друзьям говорили, что ЕС обязан прийти в Совет Безопасности и сказать: «Совет Безопасности объявил оружейное эмбарго, его нужно выполнять. Мы, Европейский союз, хотим осуществить еще одну специальную операцию по контролю за соблюдением эмбарго, она содержит в себе такие-то компоненты, просим Совет Безопасности поддержать этот подход», — отметил Лавров.

Как известно, операция заключается в инспекции судов у берегов Ливии, которые подозреваются в переброске оружия в соответствии с резолюцией 2292. Европейскую миссию возглавит контр-адмирал Фабио Агостини. IRINI будет действовать согласно мандату до 31 марта 2021 года.

Напомним, Турция продолжает поставки вооружения и боевиков из сирийского Идлиба так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии вопреки всем достигнутым международным договоренностям в Москве и Берлине, а также игнорируя оружейное эмбарго ООН от 2011 года. Об этом неоднократно писали мировые СМИ.

Нарушения международных договоренностей со стороны Турции провоцируют повышенную смертность среди мирного населения в Ливии — 20 апреля от огня триполитанских бандформирований пострадало пятеро гражданских. Снаряд от РСЗО «Град» попал в жилой дом. Его хозяин погиб, еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших был пожилой мужчина и подросток.

Кроме того, Турция проявляет открытую агрессию против Ливии — так 17 апреля турецкие ВВС нанесли «учебный удар» по Аль-Вишке с помощью американских истребителей F-16. Позже в оборонном ведомстве Турции назвали это «учениями» в Средиземном море, опираясь в своих заявлениях на заключенные соглашения между главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напомним, указанные соглашения так и не были признаны мировым сообществом — фактически Эрдоган нарушил международное законодательство о морских границах и совершил акт агрессии против суверенного государства.