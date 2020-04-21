Велосипедистов могут обязать к ношению отражателей и шлемов в темное время суток

Москва, 21 апреля. Новые требования дорожной безопасности для велосипедистов и водителей мопедов могут появиться в ближайшее время. Соответствующий проект постановления правительства внесен главой Комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.

Сенатор предлагает обязать водителей двухколесного транспорта носить в темное время суток шлемы и отражатели. По его словам, за последнее время выросла дорожная аварийность с участием велосипедистов и водителей мопедов. За четыре месяца 2019 года число ДТП выросло на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

На данный момент ПДД содержат только рекомендации по ношению светоотражающих элементов. Данная ситуация, по мнению парламентария, ведет к росту аварийной обстановки.

«В условиях плохой видимости водитель автомобиля или мотоцикла, двигаясь на большой скорости, не может заблаговременно заметить велосипедиста или водителя мопеда, на одежде которых нет световозвращающих элементов», — рассказал Кутепов корреспонденту «Парламентской газеты».

Еще более аварийными являются случаи, когда велосипедисты и водители мопедов выезжают со второстепенных дорог и придомовых территорий, а также когда они двигаются в направлении движения автомобилей.