Трое россиян находятся на захваченном пиратами в Гвинейском заливе судне

Москва, 21 апреля. Трое граждан России находятся на судне Tommi Ritscher, захваченном в Гвинейском заливе, сообщила пресс-служба посольства России в Бенине.

«Сообщаем, что в числе захваченных пиратами заложников находятся трое гражданина РФ», — говорится в сообщении дипмиссии на странице Facebook.

Пираты захватили в воскресенье контейнеровоз, стоявший на рейде в порту города Котону, сообщили в посольстве, ссылаясь на данные ВМС Бенина. Отмечается, что в настоящее время судно заблокировано патрульными катерами ВМС Бенина и находится в территориальных водах страны.

В посольстве подчеркнули, что дипломаты продолжают следить за развитием ситуации с российскими моряками.