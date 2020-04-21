Смолкин рассказал, как Полищук из-за болезни не могла стоять на ногах на съемках

Москва, 21 апреля. Известный по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня» актер Борис Смолкин рассказал, как тяжело давались последние серии во время съемок актрисе Любови Полищук. На тот момент российская актриса уже была тяжело больна, она скончалась в ноябре 2006 года.

Смолкин напомнил, что у Полищук была саркома позвоночника. В сериале актриса сыграла маму «прекрасной няни» Вики в исполнении Анастасии Заворотнюк — Любовь Прутковскую.

В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» актер подчеркнул, что Полищук приезжала на съемки на час-полтора.

«Такая стала прозрачная березка. Эта дурацкая болезнь… Когда мы снимали последний эпизод, свадьбу Шаталина и Вики, то ей стало совсем плохо», — сказал он.

Смолкин уточнил, что Полищук не могла стоять на ногах во время массовки.

Ранее актер театра и кино Алексей Макаров рассказал о непростых отношениях со своей звездной матерью — Любовью Полищук. Актер отметил, что после развода родителей его отправили в интернат. При этом даже после развода бывшие супруги продолжали выяснять между собой отношения, что сильно травмировало детскую психику. Артист подчеркнул, что эти события вызывали чувство обиды и злобы на родителей. Макарову не нравилось в интернате, поэтому он часто сбегал оттуда. Позднее Любовь Полищук решила заняться воспитанием сына, которое выражалось в бесконечных криках, ругани и скандалах.