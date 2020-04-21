В Сети появилась переписка принца Гарри с отцом Меган Маркл перед свадьбой

Лондон, 21 апреля. Фрагменты переписки принца Гарри с 75-летним отцом Меган Маркл, появившиеся в Сети, свидетельствуют о его намерении примириться с родителем супруги перед свадьбой.

Личная переписка была обнародована адвокатами герцогов Сассекских в суде. Судя по ней, принц Гарри неоднократно пытался наладить отношения с Томасом Марклом, однако тот постоянно обвинял дочь в некрасивых публичных действиях.

75-летний мужчина жаловался, что его дочь уже «не та девушка, которую он вырастил». Кроме того, он утверждал, что герцоги не разрешают ему видеться с маленьким внуком Арчи, а Меган неуважительно относится к Елизавете II.

«Том, это опять Гарри. Нам действительно нужно поговорить с вами. Вам не стоит извиняться, мы понимаем обстоятельства, но «публичные действия» только ухудшат ситуацию. Если вы любите Мэг и хотите сделать все правильно, пожалуйста, позвоните мне», — писал принц отцу супруги.

Он направил Томасу Марклу несколько сообщений с просьбой просто выйти на связь и поговорить о сложившейся неприятной ситуации. Но мужчина неоднократно говорил, что дочь сама не хочет с ним общаться. Именно поэтому он и обращается к прессе и делает публичные заявления.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл ранее рассказала о сведенном к минимуму общении с супругой герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон. Жена принца Гарри поделилась с друзьями впечатлениями от «прощального» визита в Великобританию. По ее словам, поездка подтвердила, что решение расстаться с королевской семьей было правильным.