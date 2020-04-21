Лавров рассказал, ответит ли Россия на выход США из Договора по открытому небу

Москва, 21 апреля. Власти США, вероятнее всего, уже приняли решение о выходе из Договора по открытому небу. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на круглом столе с участием представителей Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

«Эксперты, которые следят за развитием ситуации, считают, что в Вашингтоне решение уже принято. Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды. Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами и с другими членами НАТО», — отметил он.

Лавров обратил внимание на то, что США действуют по уже отработанной на Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) схеме. Сперва они голословно обвиняют Россию в невыполнении договора, а затем используют свои же обвинения в качестве повода для выхода из соглашения. Глава МИД РФ добавил, что решение об ответных мерах Россия будет принимать, исходя из того, выйдут ли страны НАТО из Договора по открытому небу вслед за США или нет.

Напомним, что в октябре прошлого года представитель Палаты представителей США Элиот Энгел заявил, что Штаты «изучают возможности» выхода из Договора по открытому небу, а вскоре после этого аналогичную информацию распространили американские СМИ, ссылаясь на источник в администрации президента.

Речь идет о многостороннем соглашении, которое разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц. Договор был подписан в марте 1992 года в Хельсинки.