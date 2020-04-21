Дочь писателя затравили за рассказ об отказе в Лондоне лечить больных с коронавирусом

«Скандал в благородном семействе»: живущую в Лондоне дочь известного русского писателя Владимира Солоухина затравили за правдивый рассказ о провале британской медицины в лечении коронавируса.

Уехавшие в свое время в Лондон россияне, распробовав «прелести» британского здравоохранения на фоне эпидемии, вызванной коронавирусом, советуют «молиться на российскую медицину». Однако тех, кто пытается похвалить российское здравоохранение, тут же начинают травить другие живущие в Британии россияне, видимо, более зависимые от западных «печенек».

Недавно за свою подвергшуюся травле лондонскую подругу вступилась скандальная блогерша Божена Рынска. Божена рассказала, что ее подруга Ольга Солоухина (живущая в Британии дочь известного писателя-почвенника Владимира Солоухина) подверглась нападкам после того, как «написала пост отчаянья, что в Лондоне не лечат, пока умирать не начнешь, врачи не приезжают, короче, настоящий мор».

«У вас, мол, в России, хотя бы лечат, хотя бы за деньги можно вылечиться. А у нас платишь бешеное бабло за страховку, и все равно (нецензурное слово) тебе на рыло, а не лечение COVID», — пересказала Рынска пост Солоухиной.

Вывод, который, по словам Божены, резонно делает Солоухина, звучит так:

«Сидите в России по домам и радуйтесь, что у вас не английская медицина».

За это, по утверждению Рынски, Ольгу буквально затравили, в том числе люди, которые сейчас активно ищут возможность любой ценой, как говорится, «хоть чучелом, хоть тушкой», вернуться в Россию из «зачумленного Лондона».

«Ну, и погнали лондонские Ольгу. Травля, наезды, «опорочила Англию, которая столько нам дала, чемодан-вокзал-немытая Россия», — возмущается травлей Божена.

Среди тех, кто, по словам Рынски, сначала травил Солоухину, а потом резко засобирался из Лондона домой — в Россию, известный бизнесмен Максим Валецкий, который, как водится, в долгу не остался, и скандал только ширится.

Впрочем, пикировки в Facebook — тема нескончаемая, в этих, извините за выражение, удобрениях можно копаться вечно. Гораздо интереснее заметка Солоухиной, рассказывающая, что из себя представляет хваленое английское здравоохранение, которое нам привыкли ставить в пример. Что там было в относительно мирное, сейчас уже неважно: пандемия коронавируса все расставила по своим местам, выявив все слабые места этой системы.

«Вас не спасут»: как выжить в Лондоне в эпидемию коронавируса

«Представьте на минуточку: вы лежите один, вы понимаете, что очень серьезно заболели, вы не можете подняться с постели, вам очень тяжело дышать, и вы одновременно знаете, что к вам НИКТО из врачей не придет. Совсем. Никогда», — описывает Солоухина положение заболевших.

В Лондоне больным коронавирусной инфекцией запрещают выходить из дома, при этом их категорически отказываются госпитализировать, не дают никаких лекарств и вообще не оказывают никакой помощи. Катастрофическое положение не только у пациентов с COVID, но и у людей с острой зубной болью, с онкологическими заболеваниями, с аппендицитом и так далее, пишет автор заметки.

«Никто ничего не привезет. Вас не спасут. Вам не помогут», — предупреждает Солоухина, приводя душераздирающие примеры того, как заболевшие гибнут вообще безо всякой помощи.

«Из наших — уехали абсолютно все олигархи, уехали даже все, кто ненавидел Россию, уехали все, кроме тех, кого сразу арестуют на российской границе, — информирует она. — Несмотря на закрытое небо и отсутствие полетов, точно знаю, что два дня назад борт одного русского олигарха прилетел, [олигарх] забрал своих взрослых детей и вывез все-таки».

В то же время, по словам Ольги, среди ее заболевших в Москве известных знакомых все благополучно вылечились.

«Так вот, их в Москве — вовремя госпитализировали, следили за показателями крови, состоянием легких, меняли методы ЛЕЧЕНИЯ и вылечили! <…> В общем, люди, молитесь на нашу российскую медицину. Сидите дома», — призывает она.

Комментарии к посту Ольги Солоухиной переполнены рассказами о рухнувшей английской медицине на фоне гораздо более благополучной ситуации с коронавирусом в России.

«Меня совершенно не удивляет подобное отношение к людям в Англии, — пишет Наталья Скороденко. — Здравоохранение здесь и в лучшие времена не отличалось гуманностью и человеколюбием. А тем более — бесплатностью. <…> Да и откуда взяться гуманности в этом экстраэгоистичном капиталистическом обществе, где никогда не было даже потуги на социальную справедливость высшего порядка? Да, в России мы пока пожинаем (в лучшем смысле) плоды развитого социализма, который был построен ценой больших жертв. И нам дико слышать, что человеку отказали в помощи. И отказывать мы не умеем. Другая культура, традиции, история. Национальный характер, наконец. Но нас продали и предали, так что, если не отстоим свое, докатимся до старушки-Европы. И это мое самое большое социальное опасение».

«В июле 2019 в Кострому приезжал профессор Хеккель, основатель клиники хирургии органов малого таза в Лейпциге, — рассказывает Анна Царан. — Когда он узнал, какие операции у нас делают по ОМС, очень удивился — у них такой доступности лечения нет. И в богатой Европе — тоже нет. Можно сколько угодно гнать на наших, но в эпоху коронавируса мы справляемся лучше».

«Свинтить из чумного Лондона в Россию, где лечат»

Как повели себя те, кто пытается травить Ольгу Солоухину за похвалы в адрес российской медицины, рассказывает Божена Рынска, упоминая бизнесмена Максима Валецкого и других живущих в Англии русских, которые «хотят свинтить из чумного Лондона в Россию, где лечат».

«Ищут частный джет, думают тикать через Белоруссию. <…> Типа, нельзя вслух говорить, что все знают и так, а тихо сваливать — вообще незазорно. И не надо нам впаривать, что вы, ребята, не к медицине подготовленной сваливаете и не от лондонской чумы, а просто по родным березкам соскучились. В Лондоне сейчас цветение буйное, самый красивый лондонский месяц. Валите вы, потому, что (грубое слово в значении «испугались». — Прим ФАН)», — пишет Рынска, призывая хейтеров извиниться перед Солоухиной.

Ранее о старающихся любой ценой выбраться из Лондона богатых россиянах сообщала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отмечала, что, когда стало по-настоящему плохо и страшно, многие из этих людей вспомнили, наконец, о Родине.

На сегодня в мире зарегистрировано около 2,5 миллиона заболевших COVID-19, по этому показателю Великобритания находится на шестом месте. Там по официальным данным около 125 тысяч заболевших (а, учитывая свидетельства Солоухиной, тестируют в Британии, скажем мягко, крайне выборочно). Более 16 тысяч заболевших — скончались.

Для сравнения: в России около 53 тысячи заболевших, количество смертей — 456.