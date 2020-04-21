Район в Республике Алтай закрыли для въезда и выезда из-за коронавируса

Горно-Алтайск, 21 апреля. Турочакский район Республики Алтай временно закрыт на въезд и выезд после выявления там случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«С 21 апреля и на период действия режима повышенной готовности запрещен въезд и выезд в район, кроме жителей, имеющих регистрацию на его территории. Допускается следование транзитом через Турочакский район без остановки и стоянки», — говорится в сообщении правительства Алтая.

МВД Алтая разместит патрульные посты на границах региона в Турочакском районе с Кузбассом и Алтайским краем, отметила «Газета Кемерова». Правоохранители будут круглосуточно проверять регистрацию по месту жительства и месту пребывания граждан.

Жители района, вернувшиеся из других регионов, также должны сообщить свои данные на горячую линию.

Более того, граждан, приезжающих из других регионов на Алтай, будут отправлять на двухнедельный карантин. Соответствующие изменения внес глава республики Олег Хорохордин.

Напомним, Алтай стал последним субъектом России, где выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным на утро 21 апреля, в республике у восьмерых человек диагностирована пневмония, вызванная новым типом коронавируса, в том числе у двух жителей Томской области, покинувших регион.