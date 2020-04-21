Греф объяснил, почему России не страшны низкие цены на нефть

Москва, 21 апреля. Средства вкладчиков российский банков в безопасности, так как у государства достаточно ресурсов, чтобы выполнять свои обязательства даже в текущей ситуации низких цен на нефть, заверил глава Сбербанка Герман Греф.

Председатель думского комитета по бюджета и налогам Андрей Макаров поинтересовался у Грефа, возможна ли заморозка вкладов и наследственный перевод из одной валюты в другую. Глава Сбербанка заверил, что такая ситуация невозможна, поскольку у государства есть два ресурса, благодаря которым России не страшна обстановка на рынке нефти. Речь идет о Фонде национального благосостояния и низком проценте долга.

«Первый — Фонд национального благосостояния, которого сегодня хватит при нынешних ценах на нефть еще на несколько лет, не снижая размера нашего бюджета. Государство сможет выполнять при этих запасах все свои обязательства, — пояснил руководитель Сбербанка. — Второе, сегодня у государства долг 14,9% ВВП, это с точки зрения объема госдолга к ВВП одна из самых благополучных стран в мире».

Ранее во вторник эталонная нефть марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель, тем самым обновив свой антирекорд 2002 года, напомнила «Газета.ру». Фьючерсы на Brent снизились на 26,24%, их стоимость составила 19,09 доллара. Затем в ходе торгов с поставкой в июне упали еще ниже, указал НСН.