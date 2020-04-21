Киркоров распродает свои костюмы из «знаменитой гардеробной»

Москва, 21 апреля. Российский певец Филипп Киркоров решил продать часть своих нарядов, он откроет интернет-магазин. Как пишут средства массовой информации, в эпоху пандемии и вынужденной самоизоляции с безденежьем пришлось столкнуться не только рядовым россиянам, но и звездам.

Филипп Киркоров объявил в социальной сети, что открывает интернет-магазин. Он собирается сбывать побывавшие в употреблении вещи из личной гардеробной. При этом Киркоров уточнил, что это «эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной».

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров потратил миллион евро на костюмы для съемок скандального клипа на песню «Романы». 14 февраля 2020 года король отечественной эстрады представил новое творение. Всего за сутки его «Романы» набрали более миллиона просмотров. Коллеги активно комментировали работу Киркорова: кто-то восторгался смелостью образов, кто-то осуждал. По словам самого артиста, «мал золотник, да дорог», такие творческие прорывы случаются каждый день.

Он признался, что для такой оригинальной задумки денег было не жалко. Другие артисты по-доброму позавидовали Киркорову, который может позволить снять такой дорогой музыкальный клип.

Напомним, на проблемы с финансами пожаловались актриса Елизавета Боярская, а также музыканты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Как уточнила семейная пара, на днях они вовсе остались с одной тысячей рублей в кармане. Пользователи предложили скинуться, чтобы финансово поддержать своих исполнителей. Часть россиян звала их к себе в гости.