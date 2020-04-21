Доктор Мясников сообщил о ходе разработки вакцины от коронавируса

Москва, 21 апреля. Вакцина от коронавирусной инфекции сейчас находится в процессе разработки. Об этом рассказал представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия 24» доктор и телеведущий Александр Мясников пояснил, что все доклинические исследования могут быть завершены к началу лета.

«Вакцина Минздрава России от COVID-19 в процессе. К 31 мая специалисты планируют завершить весь комплекс доклинических исследований и уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям», — пояснил он.

Пять препаратов от коронавируса находятся на испытаниях. Как рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, доклинические испытания вакцин дали обнадеживающие результаты. По его словам, российские врачи начинают испытывать новые подходы к диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. В Москве был создан комитет из главврачей для борьбы с инфекцией, напоминает телеканал «360».

Доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции в России достигнет пика в последней декаде апреля.