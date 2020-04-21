Турецкие войска вступили в бой с сирийскими боевиками в Триполи

Триполи, 21 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устроили вооруженные разборки в ливийской столице — Триполи. По словам официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, столкновение произошло между турецкими интервентами и сирийскими наемниками, разочаровавшимися в триполитанском марионеточном «правительстве» Файеза Сарраджа.

Соответствующая информация была опубликована на официальной странице командования ЛНА в социальной сети Facebook. На видеозаписи, размещенной спикером ливийской армии, видно, как турки ведут огонь по террористам-наемникам ПНС в Триполи. Стоит отметить, что это далеко не первые подобные разборки между членами различных вооруженных формирований, оккупировавших ливийскую столицу и ряд близлежащих населенных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сирийские террористы-наемники из рядов «Сирийской национальной армии» (СНА), которых Анкара вербует для переброски в Ливию, устроили протесты, угрожая переходом на сторону правительственных сил Башара Асада. Поводом для этого стали невыплаты турецкими властями зарплат боевикам, что и спровоцировало бунт в рядах СНА.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о бесчинствах сирийских наемников в Ливии, которые занимаются грабежами, мародерством, а также похищают мирных жителей Триполи ради получения выкупа. Вся эта преступная деятельность осуществляется преимущественно завербованными и переброшенными турецкими властями джихадистами из Сирии. Также в интервью корреспонденту агентства Александр Перенджиев заявил, что турецкие вербовщики намеренно обманывают сирийцев, пытаясь привлечь их на сторону ПНС Ливии.