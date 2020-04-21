Песков призвал не придавать «апокалиптическую окраску» падению фьючерсов нефти

Москва, 21 апреля. Падение фьючерсов нефти является торговым моментом, поэтому поводов для чрезвычайно негативной оценки ситуации на рынке нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Отслеживаем динамику. Упали цены на фьючерсы — это спекулятивный момент, чисто торговый момент. Этому не нужно придавать апокалиптическую окраску, это не является поводом для чрезвычайно негативной оценки. Ситуация неприятная, но не нужно ее ассоциировать с ценами на нефть», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием ситуации на нефтяном рынке.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что падение фьючерсов не равняется обрушению цен. Он также отметил, что Россия имеет все необходимые резервы.

Напомним, 20 апреля впервые в истории стоимость американской нефти WTI упала ниже нуля. Причиной стали опасения инвесторов из-за переполненных на фоне пандемии коронавируса нефтехранилищ. Президент США Дональд Трамп назвал эту ситуацию кратковременной.

Колебания на нефтяном рынке начались еще в начале марта, когда провалились переговоры по продлению сделки ОПЕК+. Наращивание объемов добычи Саудовской Аравией привело к обрушению стоимости черного золота. Впоследствии партнеры все же согласовали сокращение количества добываемой нефти.