Африка: нигерийские джихадисты грызутся за лидерство, анализы в Гане летят на беспилотниках

Нигерия

18 апреля в штате Кацина на севере страны произошла серия нападений, жертвами которых стали 47 человек. По словам СМИ, столкновения произошли в результате конфликта между племенами.

19 апреля в окрестностях города Буни Гари штата Йобе произошло столкновение между нигерийской армией и джихадистами. По словам начальника штаба армии генерал-лейтенанта Тукура Юсуфа Буратая, в ходе боя было ликвидировано 105 боевиков «Исламского государства1 в Западной Африке» (запрещено на территории России). Он также добавил, что хорошо сработала разведка, доложившая о скоплении крупных сил террористов.

Учитывая, что на 105 убитых было захвачено всего около десятка единиц стрелкового оружия, едва ли заявленное число ликвидированных боевиков соответствует реальному.

Источники утверждают об убийстве бывшего лидера филиала ИГ1 в Западной Африке Абу Мусы аль-Барнави, которое произошло еще в феврале. Его смерть является отголоском расколов внутри западноафриканских джихадистских организаций.

В 2015 году лидер «Боко Харам» Абубакар Шекау принес клятву верности и присоединился к «Исламскому государству». Спустя год произошел первый раскол: ИГ сменило не подчиняющегося приказам Шекау на Абу Мусу аль-Барнави — сына основателя «Боко Харам» Мохаммеда Юсуфа, и формально организация распалась на верных Шекау и верных аль-Багдади.

В 2019 году аль-Барнави был смещен своим же собственным братом, известным как Баа Идрисса. Однако в феврале 2020 года он был убит, и новым лидером был назначен Амир Абба Гана, который и организовал покушение. Сторонники убитого Баа Идриссы заявили о непризнании нового лидера и покинули их организацию.

В результате этой борьбы сейчас в Западной Африке действуют четыре группировки, каждая из которых претендует на роль главной.

ВВС Нигерии начали осваивать турбовинтовые штурмовики A-29 Super Tucano, поставляемые США по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales.

От коронавируса умер глава администрации президента Нигерии Абба Кьяри.

Камерун

В стране введено обязательное ношение медицинских масок. По словам директора по пандемиям и эпидемиям министерства здравоохранения Жоржа Алена Этунди Мбалла, больницы уже переполнены, поэтому такие профилактические меры необходимы.

Камерун также наращивает производство хлорохина — антималярийного препарата, потенциально эффективного в лечении COVID-19.

Гана

В рамках программы по облегчению долгового бремени развивающихся стран для борьбы с COVID-19 Всемирный банк заморозил выплату Ганой долга и процентов до конца 2020 года.

Для тестирования на коронавирус будут применяться беспилотники. Дроны будут доставлять пробы из удаленных от крупных городов больниц в столичную лабораторию, что ускорит проведение анализов и поможет министерству здравоохранения оперативнее реагировать на ситуацию.

Стоит отметить, что для Ганы это не первый подобный опыт. С 2019 года в стране действует сервис доставки беспилотниками лекарств в труднодоступные районы страны, организованный американским стартапом Zipline.

В столичной Аккре частично снимается 21-дневный карантин.

Кот д'Ивуар

380 миллионов евро выделяется производителям какао и кешью на фоне коронавирусной инфекции. Эти товары являются ключевыми в структуре экспорта Кот д’Ивуара, доля страны на мировом рынке какао доходит до 40%.

Того

В страну прибыла группа кубинских врачей для помощи в борьбе с COVID-19. В этом месяце Куба уже направила медперсонал в Анголу.

МВФ выделит дополнительные средства Того из Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф. Ранее стране уже был выделен 131 миллион долларов.

