Захваченные в Абу Салим и Абу Курайн боевики ПНС оказались сирийскими наемниками

Бенгази, 21 апреля. Несколько десятков сирийских наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, привезенных турецкими властями на территорию североафриканского государства, были взяты в плен военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА). Вместе с джихадистами из Сирии были захвачены и несколько боевиков незаконных вооруженных формирований ПНС. Об этом сообщил отдел военной информации ЛНА на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Взятые в плен на разных участках линии соприкосновения наемники, прибывшие в Ливию из сирийского Идлиба, рассказали, что приехали в страну через Турцию, прилетев в аэропорт «Митига» в Триполи из Стамбула и Анкары. Ряд захваченных боевиков атаковали позиции ЛНА в районе Абу Салим, другие вблизи Абу Курайн восточнее Мисураты.

Сначала были проведены санитарные мероприятия, а затем солдаты ливийской армии задавали пленным вопросы, узнавая их личности и откуда они прибыли. Часть этих бандитов триполитанского режима Файеза Сарраджа имеют сирийское гражданство и были завербованы турецкими властями для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне ПНС.

Так, один из наемников признался, что его зовут Мухаммад Зейдан и он прибыл из Сирии через турецкую территорию, откуда на гражданском самолете прилетел в Триполи. Еще один военнопленный Абдурахман Усама Шейх рассказал, что он боец одной из мисуратских вооруженных группировок ПНС.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как Анкара регулярно поставляет сирийских террористов из Идлиба в Ливию для пополнения рядов вооруженных бандформирований марионеточного режима в Триполи. Помимо переброски джихадистов из Сирии турецкие власти в обход эмбарго ООН перевозят контрабандными маршрутами оружие и боеприпасы и боевую технику для боевиков ПНС.