Сирия, 21 апреля. Сирийские системы ПВО перехватили несколько выпущенных Израилем ракет в районе Пальмиры. Три нападения неизвестных произошли в Даръа. Мждоусобные стычки в рядах протурецких сил в кантоне Африн, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и протурецкие силы: подверглись междоусобным стычкам в кантоне Африн на северо-западе Алеппо; перебросили подкрепления на север Хасаки.

ВВС Израиля: попытались атаковать позиции САА и ее союзников в районе Пальмиры на востоке Хомса.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провели совместное патрулирование в Хасаке.

Провинция Алеппо

На северо-западе провинции вспыхнули междоусобные столкновения в рядах поддерживаемых Турцией формирований. Стычки наблюдаются в кантоне Африн. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), вооруженный конфликт разгорелся между членами группировок «Аль-Джабхат аш-Шамия» и «Дивизия Султан Мурад». Никаких подробностей о причинах или последствиях произошедшего пока не поступало.

Между тем сотрудники армянской гуманитарной миссии организовали доставку наборов с продовольствием воспитанникам детского дома и одиноким пожилым людям в Алеппо. Об этом сообщили представители ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы». Напомним, Армения направила гуманитарную миссию в Сирию в 2019 году.

Провинция Хомс

Израильские ВВС попытались нанести удары по объектам Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских военизированных формирований в районе Пальмиры в восточной части провинции. Агентство новостей SANA News сообщает о том, что сирийским комплексам ПВО удалось перехватить несколько выпущенных ракет прежде, чем они достигли намеченных целей. Атака произошла накануне около 23.00. Более подробная информация о случившемся в настоящий момент выясняется. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) от комментариев отказались. Напомним, предыдущая атака Израиля произошла 31 марта и также имела место в Хомсе.

Провинция Даръа

В регионе произошли сразу несколько нападений неизвестных. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в районе Даръа аль-Балад на юге административного центра провинции был убит сириец, занимавшийся распространением наркотических препаратов. Убийство еще одного человека произошло в населенном пункте Нава. Кроме того, по данным SOHR, двух молодых людей застрелили в одном из сельскохозяйственных районов в окрестностях Даръа. О своей причастности к убийствам пока не заявляло ни одно из антиправительственных формирований.

Как известно, территория провинции полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в июле 2018 года в рамках операции «Базальт». Однако некоторым боевикам до сих пор удается сохранять присутствие в безлюдных областях региона и вести подпольную деятельность. Военные эксперты полагают, что поддержку им оказывают силы международной коалиции во главе с США, базирующиеся на базе «Ат-Танф» в Хомсе.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (NovostiDamask) сообщает о том, что в Хасаке состоялся очередной этап совместного патрулирования Турции и РФ. Российская военная полиция и турецкие солдаты обследовали местность в окрестностях деревни Дейр-Гусн. Напомним, совместный мониторинг является одним из пунктов меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой от 22 октября.

Между тем на территорию подконтрольной ВС Турции и ее союзникам зону безопасности на севере САР прибыл турецкий военный конвой. Около 40 грузовиков с боевиками поддерживаемых Анкарой формирований въехали в район города Рас аль-Айн. Ранее турки также перебросили колонну с вооружением и материально-техническим обеспечением в деревню Аль-Давудия неподалеку от Абу-Расина.