Женщина в Индонезии придумала защитную маску для глухонемых. ФАН-ТВ

Из-за пандемии коронавируса во всем мире людям с ограниченными возможностями стало труднее общаться.

Дви Рахаю Фебруарти из Джокьякарты (Индонезия) 41 год, она глухонемая. Проблемы в общении, с которыми женщина стакивалась каждый день, усложнились из-за пандемии коронавируса. Защитные медицинские маски закрывают рот полностью, и люди с ограниченными возможностями просто не могут общаться как прежде.

Но Дви нашла выход и придумала специальные маски для людей с нарушениями слуха.

Женщина вручную шьет маски, через которые виден рот. Дви на себе испробовала несколько вариантов, чтобы получить самый удобный по всем параметрам результат, ведь люди с нарушением слуха не должны испытывать дискосфорт.

«Поскольку правительство просит носить маску, чтобы предотвратить распространение коронавируса, мне трудно носить обычные маски, потому что рот прикрыт, и я не могу общаться с другими людьми с такой же проблемой. Поэтому я задумалась, как сделать такую маску, в которой я могла бы разговаривать с глухонемыми людьми. И мне пришла в голову идея сделать прозрачные маски. Сначала я сделала ее такой, но я не могла разговаривать в ней свободно, затем я сделала вторую, но в ней я не могла дышать, она была горячей. Затем я сделала третью, которая получилась идеальной. Теперь я могу свободно говорить, мне не жарко и легко дышать», — рассказала Дви.

По данным университета Джона Хопкинса, в Индонезии зарегистрировано более 6 700 случаев заболевания COVID-19 и почти 600 жертв.