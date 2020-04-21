Актриса Петрова рассказала, как спасла жизнь Гаркалину

Москва, 21 апреля. Актриса Галина Петрова рассказала в эфире программы «Судьба человека», как спасла на съемках жизнь народному артисту России Валерию Гаркалину.

Однажды во время съемок сериала «Между нами девочками» Петрова спасла Гаркалину жизнь. По словам артистки, театральный педагог оступился на ступеньке и «полетел ласточкой» вниз.

«Гаркалин в последний момент смог зацепиться за мой шарф. Так мы избежали страшного падения», — рассказала актриса в программе.

Именно после этого случая звезд стали подозревать в бурном романе. Слухи о романтических отношениях Гаркалина и Петровой стали ходить с 2017 года. Однако в те времена они были еще просто друзьями. Сама Петрова не обращала внимания на то, что их давно поженили коллеги по цеху.

«Для меня это была полная неожиданность. Меня порой спрашивали: «А когда вы успели пожениться?». Я не знаю, почему люди сделали такой вывод», — указала заслуженная артистка России.

Ранее актриса Жанна Эппле рассказала о тайном романе с Валерием Гаркалиным. Артисты в свое время буквально не могли жить друг без друга, но их роман заведомо был обречен на провал — оба актеры были в отношениях.