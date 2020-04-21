В России могут на время запретить скидки в продуктовых магазинах

Москва, 21 апреля. Несколько российских ассоциаций с участием сельхозпредприятий и производителей продуктов и напитков попросили правительство запретить скидки на продукты в магазинах.

Эта мера, по мнению авторов обращения, позволит поддержать доходность поставщиков, которая сейчас находится под угрозой на фоне экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Несмотря на то, что промоакции позволяют выводить на рынок новые продукты и поддерживать спрос при низкой покупательной способности, сейчас их использование нецелесообразно, отмечает газета «Ведомости».

Помимо запрета скидок, кабмин попросили обязать торговые сети установить мораторий на применение штрафов и неустоек за недопоставку и несвоевременную поставку продовольственных товаров, а также не расширять дорогостоящую систему маркировки товаров контрольно-идентификационными знаками на новые отрасли, а также на «молочку» и упакованную воду.

Кроме того, в письме предлагается заморозить ввозные таможенные пошлины на приоритетные товары, нарастить объемы льготного краткосрочного кредитования и снизить максимальную кредитную ставку до 2%. Все это, по мнению авторов обращения, поможет сохранить стабильность предприятий отрасли, пишет «Федерал Пресс».