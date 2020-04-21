Италия призвала страны, вовлеченные в ливийский кризис, воздержаться от вмешательства

Рим, 21 апреля. В Италии призвали страны, вовлеченные в ливийский кризис, прекратить каким-либо образом участвовать в нем. Об этом сообщает арабское издание Libyan TV.

В понедельник глава внешнеполитического ведомства Италии Луиджи Ди Майо призвал все страны, влияющие на ливийский кризис, воздержаться от вмешательства во внутренние дела североафриканского государства. В заявлении журналистам министр иностранных дел подчеркнул, что Италия сотрудничает с международным сообществом в целях содействия мирному урегулированию и прекращению боевых действий в Ливии.

В феврале в интервью французской газете Le Monde Ди Майо утверждал, что Италия, Франция и Германия не будут поставлять какой-либо из противоборствующих сторон в Ливии оружие. Глава итальянского МИД также отметил, что находится «на одной волне со своими французскими и немецкими коллегами относительно того, как бороться с ливийским кризисом».

«Мы хорошо сотрудничаем с Ливией, понимая, что не будем поставлять оружие какой-либо стороне, и по этой причине мы должны сосредоточить все усилия на дипломатии», — резюмировал Луиджи Ди Майо.

В то же время другие страны настроены не так миролюбиво, как Европа — Турция продолжает поставки вооружения и боевиков из Сирии на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, нарушая при этом оружейное эмбарго ООН 2011 года и все международные договоренности, достигнутые в Москве и Берлине. Более того, Греция подтвердила подготовку Турцией истребителей F-16 для наступления на Ливию.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об «учебном ударе» ВВС Турции по Аль-Вишке из истребителей F-16 — в министерстве обороны Турции произошедшее попытались списать на учения, которые якобы проводились в Средиземном море согласно меморандуму о демаркации морских границ, подписанном главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ноябре 2019 года.

Напомним, указанные соглашения не были признаны международным сообществом, включая и те страны, которые поддерживают правительство Сарраджа в Ливии. Из этого следует, что в ходе «учений» турецкий президент нарушил международное законодательство о границах, так как отправил истребители турецких ВВС на территорию другого суверенного государства. Кроме того, не было никакого предварительного согласования с легитимным правительством, коим является Палата представителей в Тобруке. ПНС Ливии утратило юридическое признание в 2018 году согласно Схиратским соглашениям. Таким образом, действия Турции являют собой полноценный акт агрессии против Ливии.