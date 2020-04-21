Масленников не исключил снижение цен на бензин в России

Российские нефтяники стали продавать бензин на бирже себе в убыток, считают аналитики. Падение оптовых цен может повлечь за собой снижение цен на бензин для потребителей — такую возможность не исключил российский экономист и политолог Никита Масленников. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее РБК со ссылкой на данные экспертов агентства «Аналитика товарных рынков» сообщил, что оптовые цены на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с 13 по 19 апреля снизились почти 11% — до 35,77 тысячи рублей за тонну. При этом издержки компаний составляют 38,07 тысячи рублей за тонну. Тем самым чистый убыток составляет 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в комментарии ФАН отметил, что колебания оптовых цен могут повлиять на цену бензина на АЗС.

«Мы видим классическую реакцию на снижающийся спрос: поездок становится меньше в силу карантинных ограничений, денег у людей не прибавляется. Поэтому, естественно, ситуация со спросом и предложением такова, что пока есть тренд на некоторое снижение цен. Посмотрим, насколько, во-первых, эта тенденция реализуема. Во-вторых, отмена самоизоляционных и прочих ограничительных мер может дать некий дополнительный мотив начать ездить, а это — рост спроса на бензин», — отметил Никита Масленников.

Кроме того, нельзя исключать и макроэкономический фактор — снижение котировок сырой нефти на мировом рынке. В России действует более сложный механизм демпфера (стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке), однако оснований для разворота этой тенденции к росту пока не видно.

«Скорее всего, будет снижение», — считает Никита Масленников.

Падение цен на нефть — а минувшей ночью котировки впервые в истории стали отрицательными — вводят отрасль переработки сырья в зону повышенного риска.

«С одной стороны, вы получаете сырье по более низким ценам. Но вы и продать его не можете, потому что нет спроса: ни платежеспособного, ни физического», — объяснил эксперт.

Падение спроса на бензин, а также оптовых цен на него, влекут за собой снижение цен для потребителей топлива. Так, по крайней мере, бывало раньше, отметил Никита Масленников.

«Другое дело, что АЗС — разные. Есть независимые АЗС: там будет сложнее с ценообразованием — им просто надо выживать. Если они какие-то меры поддержки будут получать, тогда, конечно, тенденция может возобладать. <…> Классическая рыночная ситуация: кто-то разорится, кто-то уйдет с рынка, у кого-то будет происходить консолидация. Мы уже видим в целом на ретейле, оказании бытовых услуг. Закончатся ограничительные меры, но 20–30% не откроются вообще либо будут проданы. Такая же история будет происходить и с АЗС», — считает эксперт.

Повышения спроса можно ожидать после того, как «коронавирусные» ограничительные меры закончатся и экономика выйдет на путь восстановления.