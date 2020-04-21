Асад заявил, что США пытаются использовать коронавирус в политических целях

Дамаск, 21 апреля. Президент Сирии Башар Асад осудил отказ США и Запада снять несправедливые односторонние санкции во время пандемии. Об этом он рассказал на встрече с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Джавадом Зарифом в Дамаске.

По словам сирийского лидера, в условиях пандемии коронавируса от ограничительных мер страдают народы. По мнению политика, ряд государств используют эту эпидемию для того, чтобы добиться политических целей.

«Такой подход разоблачает аморальность правящих кругов на Западе», — подчеркнул он.

Как передает агентство SANA, Асад напомнил, что США и другие западные государства даже в этих исключительных гуманитарных условиях сохраняют действие санкций.

«Коронавирус показал, что эти правительства действуют ради небольшой группы власть имущих и не служат интересам своих народов», — подчеркнул он.

Напомним, частная российская компания доставила в Сирию гуманитарную помощь, необходимую для борьбы с COVID-19. Медицинские учреждения в Дамаске и других городах страны получат 1000 защитных костюмов для медиков, 10 тысяч тестов для определения коронавирусной инфекции и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Аппараты ИВЛ крайне необходимы при лечении коронавируса, а в Сирии их не хватает, как было отмечено в совместном заявлении глав штабов РФ и САР. Замминистра здравоохранения Сирии Ахмад Хлефауи поблагодарил российских партнеров за помощь в борьбе с пандемией. Россия поддерживает сирийский сектор здравоохранения в тяжелой ситуации, отметил он.