В заставке «Теории большого взрыва» нашли предсказание коронавируса

Москва, 21 апреля. Фанаты популярного комедийного сериала «Теория большого взрыва» обнаружили возможное предсказание эпидемии коронавируса.

В заставке шоу показывается краткая история планеты в ускоренной перемотке, и раньше никто не обращал внимания на то, что временная шкала заканчивается на 2020 году. Некоторые фанаты решили, что 2020 год знаменует собой завершение знаменитого ситкома, однако «Теория» закончилась в 2019 году. Тогда появились предположения, что авторы каким-то образом предугадали мировую пандемию и присвоили ей апокалиптические черты.

Впрочем, есть и менее конспиративные версии. Фанаты, которые не привыкли искать во всем скрытый подтекст, решили, что создатели сериала просто закончили линию времени на круглой дате.

«Теория большого взрыва» — один из самых популярных ситкомов современности, который можно сравнить с другими культовыми комедийными шоу, вроде «Друзей» и «Клиники». Сериал назван в честь общепринятой теории, объясняющей зарождение Вселенной. В центре внимания сериала — четверо молодых американских ученых-гиков, которые пытаются социально реализоваться. Шоу оказалось настолько популярным, что в 2017 году получило спин-офф — «Детство Шелдона», который посвящен одному из центральных персонажей.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.