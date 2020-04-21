Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 6 апреля

Москва, 21 апреля. Курс евро поднялся до отметки в 83 рубля впервые с 6 апреля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Согласно данным на 11.25 по московскому времени, европейская валюта выросла на 1,29% к уровню закрытия предыдущих торгов и составила 83,045 рубля.

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже растет на 1,38% до 76,59 рубля.

Курсы европейской и американской валют по отношению к рублю стали подниматься после обвала на нефтяном рынке, который произошел в начале марта этого года. Причиной для серьезных изменений на рынке нефти стали провальные переговоры в марте стран ОПЕК+ о снижении добычи черного золота.