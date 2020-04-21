Саудовская Аравия запаниковала из-за стоимости нефти

Москва, 21 апреля. Саудовская Аравия и остальные члены ОПЕК могут приступить к сокращению объемов нефтедобычи ранее запланированного срока. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщила The Wall Street Journal.

По данным издания, Эр-Рияд рассматривает возможность снижения добычи раньше мая из-за обрушения цен на нефть WTI. В понедельник, 20 апреля, эта марка черного золота впервые в истории США достигла на Нью-Йоркской бирже отрицательных показателей, стоимость опустилась до минус 17,7 долларов за баррель.

«С этим ужасом что-то нужно сделать. Но, может быть, уже поздно», — запаниковал анонимный представитель Эр-Рияда.

Напомним, 12 апреля состоялось экстренное совещание в рамках ОПЕК+. Участники переговоров смогли достигнуть соглашения о сокращении добычи в мае-июне. Договоренности предполагают снижение на 9,7 миллиона баррелей в сутки. При этом Россия и Саудовская Аравия взяли на себя равные доли сокращения – 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщает Ura.ru, во вторник, 21 апреля, цена нефти WTI вновь упала ниже нуля. На Нью-Йоркской бирже майские фьючерсы американского топлива подешевели до минус 0,3 доллара за баррель. Обрушение рынка связано с введенными большинством стран ограничений из-за коронавируса.