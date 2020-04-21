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Израиль следует национальным интересам, обстреливая территорию Сирии

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Израиль следует национальным интересам, обстреливая территорию Сирии

По информации сирийского информационного агентства SANA под Пальмирой успешно сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), сорвав атаку Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Они «смогли поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей».

Подробнее о том, как Израиль потворствует американской политике, постоянно обстреливая территорию САР — в материале Федерального агенства новостей (ФАН).

Израильская агрессия

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам, расположенным к северу от аэропорта Пальмиры (240 км от Дамаска). Они «смогли поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей».

Израиль следует национальным интересам, обстреливая территорию Сирии

 

Так, 15 января силы Израиля атаковали военный аэродром Т-4 на востоке провинции Хомс. Удары по нему были нанесились со стороны пограничного с Иорданией и Ираком города Ат-Танф, где располагается американская военная база.

31 марта самолеты ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии. Согласно данным агентства SANA, атака ВВС Израиля производилась из воздушного пространства Ливана. В ответ на атаку сработали системы ПВО Сирии в провинции Хомс.

Пособничество США

Глава Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив, публицист и политолог Юрий Самонкин напомнил, что предпринимающий попытки атаковать САР Израиль является проводником интересов США. Таким мнением эксперт поделился с ФАН.

Израиль следует национальным интересам, обстреливая территорию Сирии

Несмотря на эпидемию коронавируса и смену основных игроков в регионе, США через союзников продолжают давить на Дамаск всеми возможными способами.

«Это, в первую очередь, объясняется тем, что Израиль, как это не печально, до сих пор является союзником Соединенных Штатов. Сейчас акценты в Сирии смещаются в сторону Турции, и там начинают доминировать совсем другие силы, в частности, стран Астанинского формата. США по-прежнему ставят те же цели по свержению официального руководства Сирии и дальнейшей информационной дискредитации, что ставили в 2015 году. Правда, сейчас в условиях пандемии коронавируса, когда все мировое сообщество отвлечено от проблематики терроризма в Сирии, делать это в открытом бою достаточно сложно. В силу этого американцами применяются различного рода информационные провокации, до сих пор имеет место тайная поддержка террористов в стране, а также используются верные союзники США», — заявил Самонкин.

Национальные амбиции Израиля

При этом, в сирийском конфликте Израиль имеет свои национальные амбиции. Помогать Сирии — не в интересах израильского государства, заметил политолог.

Израиль следует национальным интересам, обстреливая территорию Сирии

«Не стоит забывать, что у Израиля, как и у Турции, в сирийском кризисе есть свои национальные интересы. Их цель не заключается в борьбе с терроризмом, они не стремятся к принятию резолюций по урегулированию ситуации, не оказывают помощи сирийской власти в противостоянии вооруженным боевикам. Израиль действуют исключительно в рамках собственных амбиций. Израиль стремится лишь нанести ущерб сирийскому государству, его инфраструктуре и армии, чтобы она не смогла наступать на террористов, на которых Штаты также делали ставку», — уверен эксперт.

США и их союзникам стоило бы на фоне эпидемии, когда приоритеты в мире меняются, пересмотреть свою политику, однако, их стратегия не меняется.

«Если США не хотят делать все открыто, своими руками, естественно, что в теневую они будут использовать своих стратегических союзников. Печально, что на фоне перезагрузки международных отношений, когда все страны должны отходить от устоявшейся геополитики и вырабатывать новую модель поведения после пандемии, продолжается это противостояние», — заключил Самонкин.

 

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