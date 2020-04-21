Израиль следует национальным интересам, обстреливая территорию Сирии

По информации сирийского информационного агентства SANA под Пальмирой успешно сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), сорвав атаку Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Они «смогли поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей».

Подробнее о том, как Израиль потворствует американской политике, постоянно обстреливая территорию САР — в материале Федерального агенства новостей (ФАН).

Израильская агрессия

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам, расположенным к северу от аэропорта Пальмиры (240 км от Дамаска). Они «смогли поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей».

Так, 15 января силы Израиля атаковали военный аэродром Т-4 на востоке провинции Хомс. Удары по нему были нанесились со стороны пограничного с Иорданией и Ираком города Ат-Танф, где располагается американская военная база.

31 марта самолеты ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии. Согласно данным агентства SANA, атака ВВС Израиля производилась из воздушного пространства Ливана. В ответ на атаку сработали системы ПВО Сирии в провинции Хомс.

Пособничество США

Глава Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив, публицист и политолог Юрий Самонкин напомнил, что предпринимающий попытки атаковать САР Израиль является проводником интересов США. Таким мнением эксперт поделился с ФАН.

Несмотря на эпидемию коронавируса и смену основных игроков в регионе, США через союзников продолжают давить на Дамаск всеми возможными способами.

«Это, в первую очередь, объясняется тем, что Израиль, как это не печально, до сих пор является союзником Соединенных Штатов. Сейчас акценты в Сирии смещаются в сторону Турции, и там начинают доминировать совсем другие силы, в частности, стран Астанинского формата. США по-прежнему ставят те же цели по свержению официального руководства Сирии и дальнейшей информационной дискредитации, что ставили в 2015 году. Правда, сейчас в условиях пандемии коронавируса, когда все мировое сообщество отвлечено от проблематики терроризма в Сирии, делать это в открытом бою достаточно сложно. В силу этого американцами применяются различного рода информационные провокации, до сих пор имеет место тайная поддержка террористов в стране, а также используются верные союзники США», — заявил Самонкин.

Национальные амбиции Израиля

При этом, в сирийском конфликте Израиль имеет свои национальные амбиции. Помогать Сирии — не в интересах израильского государства, заметил политолог.

«Не стоит забывать, что у Израиля, как и у Турции, в сирийском кризисе есть свои национальные интересы. Их цель не заключается в борьбе с терроризмом, они не стремятся к принятию резолюций по урегулированию ситуации, не оказывают помощи сирийской власти в противостоянии вооруженным боевикам. Израиль действуют исключительно в рамках собственных амбиций. Израиль стремится лишь нанести ущерб сирийскому государству, его инфраструктуре и армии, чтобы она не смогла наступать на террористов, на которых Штаты также делали ставку», — уверен эксперт.

США и их союзникам стоило бы на фоне эпидемии, когда приоритеты в мире меняются, пересмотреть свою политику, однако, их стратегия не меняется.