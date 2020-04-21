Российские фармкомпании предупредили об отказе от производства дешевых лекарств

Москва, 21 апреля. Крупные фармкомпании в России сообщили, что выпуск 50 жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) может быть прекращен ввиду низкой максимально допустимой цены.

В Минпромторг направили обращения следующие производители: «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез», «Фармстандарт». В список лекарств, которые могут прекратить выпускать, вошли «Парацетамол», раствор глюкозы, «Ибупрофен», «Димедрол».

Производители поясняют, что, к примеру, максимально допустимая цена упаковки «Парацетамола» из 20 таблеток в дозировке 0,5 грамма составляет 10,1 рубля. В свою очередь, себестоимость производства равна 16,46 рубля. Аналогичная ситуация и с «Ибупрофеном». Так, упаковка из 20 таблеток дозировкой 200 миллиграммов стоит 12,05 рубля, а ее выпуск равен 17,21 рубля.

Также крупные фармкомпании заметили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции заметно повысился спрос на импортные субстанции, поэтому выросла и их стоимость. В частности, стоимость субстанции ибупрофена подорожала с 22,3 до 28 долларов за кг, а парацетамола — с 4,7 до 5,8 доллара.

Главный исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков рассказал, что цены на ЖНВЛП были зарегистрированы в 2009 году на основе средних значений прошлогодних продаж. По его словам, сейчас может повториться ситуация 2014 года, когда после падения курса рубля некоторые препараты уже ушли с российского рынка.