Китайские ученые предупредили о более опасных штаммах коронавируса

Пекин, 21 апреля. Механизм развития COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в результатах исследования ученых из Чжэцзянского университета, опубликованных на портале MedRxiv.

Эксперты взяли образцы у 11 различных пациентов и изучили, насколько быстро различные штаммы проникают в клетки человека. Выяснилось, что самые опасные мутации распространились в Италии и Испании, а менее агрессивные виды встречаются в США, пишет «АиФ».

По словам китайских ученых, они первыми подтвердили, что мутация SARS-CoV-2 может изменить патогенез последующего заболевания. Например, самые агрессивные штаммы могут иметь вирусную нагрузку, в 270 раз превышающую нагрузку от слабых видов коронавируса, передает «Царьград».

Исследователи уточнили, что более слабые мутации не означают снижения риска смертельного исхода у различных групп людей. Например, болезнь COVID-19 протекала тяжело у двух пациентов 30 и 50 лет, которые заразились менее агрессивной формой вируса, а больного старшего возраста даже пришлось положить в реанимацию. Всего же, по данным исследователей, после мутаций коронавирус приобрел около 30 различных штаммов, сообщает «Газета Кемерова».

Ранее были названы самые безопасные страны в период пандемии коронавируса. По мнению аналитиков, лучше всех справиться с эпидемией удалось Израилю.