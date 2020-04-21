Здоровье Ким Чен Ына может подорвать позиции Трампа на выборах президента

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Ирина Ланцова допустила, что состояние здоровье лидера КНДР «красной линией проходит сквозь политику президента США».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что здоровью лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может угрожать опасность. В настоящий момент американские власти изучают данные разведки об ухудшении его состояния после перенесенной хирургической операции.

Дело в том, что в среду 15 апреля Ким Чен Ын впервые за многие годы не смог присутствовать в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена. В последний раз северокорейский лидер появлялся на публике на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики 11 апреля.

По словам доцента кафедры американских исследований СПбГУ Ирины Ланцовой, повышенный интерес США к здоровью руководителя КНДР даже в условиях пандемии COVID-19 связан с тем, что президент Соединенных Штатов во время своей предвыборной кампании дал обещание избирателям решить северокорейскую проблему.

«Конкретно для Дональда Трампа тема Северной Кореи очень важна, не так давно он даже твитнул, что в целом он положительно оценивает отношения с Пхеньяном, что у него неплохие отношения с Ким Чен Ыном. В целом тема КНДР проходит красной линией сквозь всю его политику. Пандемия пандемией, но выборы-то никто не отменял, и на них идти нужно. Трамп намерен переизбраться, и одно из его обещаний — это разрешение ситуации с Северной Кореей. Поэтому тема КНДР звучит постоянно, он ее намерен использовать в новой предвыборной кампании», — поясняет эксперт.

Соответственно, американский президент будет заявлять, что ему удалось наладить отношения с Пхеньяном, что удалось предотвратить военное противостояние в 2016-2017 годах. Что же касается непосредственного здоровья лидера КНДР, то эта тема периодически возникает в информационном пространстве начиная с его прихода к власти.

«Это волнует политические элиты многих стран в связи с тем, что, конечно, Северная Корея — государство тоталитарное, завязано на конкретного лидера. А дети этого лидера еще очень молодые, соответственно, если с Ким Чен Ыном что-то произойдет, то непонятно, кто будет наследовать власть, как эта власть будет меняться. Это действительно выглядит пугающе для Запада, тут даже могут возникать двойственные чувства: с одной стороны, смерть «тирана» — это вроде как для Запада замечательно, а с другой стороны есть вариант, что сразу подсуетится Китай, укрепит свою власть», — заключила Ланцова.

Пока нет никаких официальных подтверждений того, что состояние здоровья Ким Чен Ына резко ухудшилось, и что он уже может быть мертв. Однако подобные слухи попадаю в прессу регулярно. Федеральное агентство новостей решило собрать главные из них.

Февраль 2012 В феврале китайские микроблогеры впервые «похоронили» Ким Чен Ына. Они сообщили, что лидер Северной Кореи был убит в Пекине, куда тайно приехал с визитом, остановившись в посольстве КНДР. Были даны и подробности его смерти: вооруженные киллеры якобы проникли в спальню вождя в посольстве и расстреляли его из огнестрельного оружия, после чего их уничтожила прибежавшая на шум охрана.

Октябрь 2014 Британское интернет-издание Independent в октябре 2014 года сообщало, что Ким Чен Ын может быть мертв, так как он больше месяца не появлялся на публике. Чуть позже центральное телевидение КНДР заявило, что северокорейский лидер «несмотря на нездоровье, продолжает как поток пламени идти по пути руководства народом».

Июнь 2016 В июне 2016 года один из информационных порталов Китайской Народной Республики сообщил, что во время открытия нового здания в районе Потхонган северокорейской столицы смертница сумела прорваться сквозь оцепление, подбежать к Ким Чен Ыну и подорвать себя. В результате взрыва северокорейский лидер якобы получил серьезные ранения и скончался по дороге в больницу. Естественно, позже сообщение СМИ было опровергнуто.