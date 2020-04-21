В ходе контратаки ЛНА под контроль армии Хафтара перешли новые районы в Триполи

Триполи, 21 апреля. Силы Ливийской национальной армии отразили попытку прорыва боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и взяли под контроль новые территории. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Согласно сообщению аккаунта 165-го батальона сил ПНС Ливии в Facebook, в настоящее время идет ожесточенное боестолкновение террористов с армией Халифы Хафтара на направлении Аз-Затарна, еще один бой завязался в окрестностях столицы.

Помимо привычных для ЛНА провокаций со стороны ПНС боевики попытались атаковать авиабазу Аль-Ватыя, чтобы провести разведку боем и узнать об обороноспособности противника. Силы Халифы Хафтара успешно отразили атаку и преследовали террористов до Аль-Джамиля, попутно взяв несколько пленных и захватив турецкие автомобили и бронетехнику. В ходе контратаки под контроль ЛНА перешел район Аль-Акрабия — информация о других территориях, перешедших к армии Хафтара, продолжает поступать.

Триполитанские бандформирования продолжают попытки наступления, несмотря на растущее количество жертв среди мирного населения. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о пяти жертвах в результате обстрела боевиков — пакет, выпущенный из РСЗО «Град», попал в дом одного из мирных жителей Триполи в районе Сук-аль-Джумаа. Хозяин дома погиб, еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Отметим, среди жертв оказался пожилой мужчина и 16-летний юноша.

При этом ПНС Ливии продолжает активное сотрудничество с Турцией, которая поставляет вооружение и иностранных боевиков в обход всех международных договоренностей, заключенных в Москве и Берлине, а также оружейного эмбарго ООН.