Самая молодая миллиардерша в мире показала идеальную фигуру после родов

Москва, 21 апреля. Самая молодая миллиардерша в мире и бизнесвумен Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса.

Ранее поклонники модели опубликовали фотографию трехлетней давности, на которой, по их мнению, звезда выглядит худенькой. Сестра светской львицы Ким Кардашьян не сдержалась и ответила хейтерам на критику ее фигуры после родов.

«Я ребенка родила», — поставила на место злопыхателей Дженнер.

Если еще раньше звезда жаловалась своим сестрам на фигуру, то сейчас Дженнер абсолютно довольна своим телом. Недавно 22-летняя звезда опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию, на которой она запечатлена лежащей на шезлонге на фоне бассейна в бежевом бикини.

Поклонники восхитились девушкой, назвав фигуру звезды идеальной. Многие также пожелали иметь такую же фигуру как у сестры Кардашьян после карантина.

Между тем в аккаунте звезды в социальных сетях все чаще появляются фотографии с различных фотосессий. В частности, звезда не стесняется позировать в купальнике и показывать свою фигуру после рождения ребенка.

Напомним, издание Forbes в марте прошлого года назвало участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницу бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире, которая заработала свое состояние самостоятельно. Спустя год она получила этот титул во второй раз.