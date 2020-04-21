Марков назвал «бездонное море латиносов» возможной причиной второй волны эпидемии в США

Сбылась мечта президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — теперь он может абсолютно легитимно не просто ограничить, но и полностью остановить миграцию в США. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации и политолог Сергей Марков.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление американского лидера, в котором тот анонсировал принятие вышеуказанных решений. Трамп назвал пандемию коронавируса «нападением невидимого врага» и пообещал, что принятые им противовирусные меры позволят «защитить рабочие места замечательных граждан» США.

«Он мог бы еще добавить «и в связи с необходимостью моей победы на президентских выборах», — парировал Марков. — Полагаю, это его главная цель. Трамп понимает, что его страна и его избиратели пресытились чрезмерным количеством мигрантов, причем ясно, что это не итальянцы, не французы, а выходцы из Латинской Америки, с которыми он «воюет» еще со времен своей избирательной кампании. Именно они заливают своей массой юг и центр США — и коренные жители Штатов устали тонуть в этом бездонном море латиносов, которое оставляет их без рабочих мест».

То же самое, добавил политолог, касается выходцев из Азии, и, особенно, китайцев, ставших двойной угрозой — как для здоровья, так и для кошелька американских граждан. Это не может их не раздражать — и, отвечая популярным в обществе настроениям, хозяин Белого дома принимает решение, за которое, не будь в стране разгула эпидемии COVID-19, ему бы тут же объявили импичмент.

«На фоне аналогичных мер, которые реализуют остальные мировые лидеры, ход Трампа выглядит своевременно и разумно, — считает эксперт. — Он, безусловно, приведет к росту его популярности».

По словам Маркова, ограничение миграции позволит США избежать новых случаев заболеваемости, и, что немаловажно, убережет сотрудников служб, которые обычно контактируют с иммигрантами. Учитывая то, с каким количеством людей тем приходится иметь дело каждый день, их здоровье становится практически вопросом национальной безопасности.

Однако воспользоваться ситуацией и оставить вожделенный режим ограничения миграционных потоков после пандемии у американского лидера не получится — собеседник ФАН напомнил, что только Конгресс имеет право вводить долговременные ограничения в стране. А там большинство как раз у противников Трампа, которые выступают за увеличение миграционных потоков в страну и являются апологетами концепции «смены народа».