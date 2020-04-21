Боевики разграбили древний сирийский город Эбла

Дамаск, 21 апреля. Боевики разграбили место раскопок древнего сирийского города Эбла, который был столицей богатого государства, существовавшего в III-II тысячелетиях до нашей эры. Об этом сообщил директор департамента культуры провинции Хама Хазер Айлюлю.

По его словам, террористы разместили свой тренировочный лагерь прямо на месте раскопок. Данное место они облюбовали не только из-за близости к древним артефактам, на которых можно неплохо заработать, но и в связи с наличием естественных укрытий. Эбла со всех сторон укрыта валами, а под землей есть пещера, в которой удобно прятаться от самолетов и беспилотников.

«Мы думаем, что боевики не сами решили занять древний город. Кто-то их туда направил. Скорее всего, торговцы древними ценностями. Похищено десятки предметов из золота, артефакты из камня. Боевики нанесли огромный урон городу», — отметил Айлюлю.

Отметим, что Эбла старше Пальмиры, хотя и не такая знаменитая. Тем не менее нельзя преуменьшать историческое значение этого древнего города. По словам директора Национального музея Алеппо Ахмада Османа, Эбла является колыбелью сирийской цивилизации.

Недавно регион, в котором находится Эбла, был освобожден от террористов. В ближайшее время место раскопок проверят саперы, а после начнется восстановление античного памятника культуры. Власти Сирии рассчитывают, что в этом вопросе им помогут специалисты из Италии и России.

Напомним, что сирийских боевиков уже не раз ловили на разграблении древних городов. Они крадут редкие древние артефакты, изделия из золота и драгоценных камней, чтобы потом продавать их коллекционерам или сбывать на черном рынке.