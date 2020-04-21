Китайский экономист призвал готовиться к «холодной зиме» из-за коронавируса

Пекин, 21 апреля. Настоящие испытания для экономики Китая из-за распространения эпидемии коронавируса начинаются во втором квартале, считает научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» (Taihe), экономист Чжан Цзяжуй.

По мнению специалиста, восстанавливаться она начнет лишь к четвертому кварталу. Как пишет РИА Новости, ВВП КНР по итогам первого квартала 2020 года снизился на 6,8%. Цзяжуй добавил, что падение произошло впервые с 1992 года.

«Мировая экономика впала в рецессию, настоящее испытание для китайской экономики только-только началось», — резюмировал Чжан Цзяжуй.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что одним из осложнений заболевания коронавирусной инфекцией может стать ДВС-синдром. Комитет Госдумы по охране здоровья намерен направить в министерство здравоохранения предложение о корректировке клинических рекомендаций по лечению коронавируса, так как одним из осложнений заболевания может стать ДВС-синдром. Морозов заметил, что ввиду возможного серьезного осложнения необходимо «оперативно внести изменения в клинические рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией».

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья подчеркнул, что рекомендации обновляются раз в несколько дней.

Отметим, ДВС-синдром — это опасное нарушение комплекса реакций организма, направленных на предупреждение и остановку кровотечений.