Экс-муж Лолиты Милявской заявил, что ушел от жены из-за нехватки секса

Москва, 21 апреля. Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов назвал причину их развода. Оказалось, тренеру по сквошу не хватало секса.

По словам Иванова, когда их отношения стали близиться к финалу, интимной жизни не было вообще. Он не исключил, что, возможно, есть пары, которые живут без этого, но лично для него такой вариант был неприемлем.

«Мне, как молодому мужику, он был необходим, а Лолита в таком возрасте, что секс ей не нужен», — сказал Дмитрий в эфире шоу «Мужское и женское» на Первом канале.

Первый серьезный конфликт, по его словам, произошел между ними во время совместной встречи Нового 2019 года. Иванова не устроило, что Милявская переборщила со спиртным.

«В бой курантов мы просто орали друг на друга. Я понял, что, наверное, это и есть конец отношений», — добавил он.

Помимо этого тренеру не нравилось, что певица никогда не разделяла его увлечение здоровым образом жизни, не ходила с ним в спортзал. Со временем, как признался Иванов, он просто устал от слишком своенравного характера Лолиты.

«Лола — резкий, грубый человек. За словом в карман не полезет. Может и матерком сказать, и кулаком по столу ударить», — заключил он.

Напомним, сейчас у Милявской новый возлюбленный. По мнению поклонников, она очень похорошела. Свой брак с Ивановым певица хочет признать фиктивным, потому что тренеру были нужны только ее деньги. По словам адвоката артистки Сергея Жорина, Дмитрий оказался «серийным» альфонсом, отмечает НСН.