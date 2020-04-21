Китайские аналитики уверены, что «Северный поток — 2» может отрезать США от Европы

Москва, 21 апреля. Китайские аналитики считают, что российский газопровод «Северный поток — 2» способен отрезать США от Европы.

Авторы материала, опубликованного на портале Sohu, заметили, что в настоящий момент отношения между Вашингтоном и европейскими странами переживают серьезный кризис. Аналитики уверены, что после пандемии коронавирусной инфекции существующие противоречия будут только нарастать.

Если строительство «Северного потока — 2» будет завершено, то это приведет к увеличению объема экспорта российского топлива в Европу. В материале Sohu отмечается, что газопровод может стать «разделительной чертой» между ЕС и США.

Проект российского газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год. Глава Ассоциации европейского бизнеса в России Франк Шауфф выразил надежду на то, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2021 году.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия может использовать судно «Академик Черский» для завершения строительства трубопровода, однако его нужно подготовить для этих целей. Об этом напоминает телеканал «360».