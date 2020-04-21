Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в России выросло до 456 человек

Москва, 21 апреля. Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным штаба, число умерших выросло до 456, в течение минувших суток от коронавируса погиб 51 человек.

По последней информации, в России выявлено более 52 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, большая часть из них зафиксирована в Москве и Московской области. За последние сутки медики зарегистрировали 5,6 тысячи больных пневмонией нового типа. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 3,8 тысячи пациентов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пик эпидемии в России еще не наступил, из-за чего риски заболевания по-прежнему еще высоки. По его словам, России необходимы все создаваемые резервы, даже если они не потребуются в полном объеме, передает Ura.ru.

Как сообщает телеканал «360», в Новой Москве построенная за месяц больница уже приняла 20 пациентов с коронавирусом. Клиника обеспечена 800 койками, но в случае необходимости их число можно будет увеличить до 900. Сейчас идет набор медицинского персонала в больницу, пока к работе приступили 500 сотрудников, при этом штатное расписание рассчитано на более чем тысячу специалистов.