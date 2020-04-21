Маги, экстрасенсы и астрологи — могут ли они помочь в борьбе с эпидемией, обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 21 апреля. Во вторник, 21 апреля, в 14:00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему: «Маги, экстрасенсы и астрологи против коронавируса».

Эпидемия коронавируса затронула все сферы жизни человека. Насколько эпидемия отразилась на жизни людей, зарабатывающих предсказаниями, эзотерикой и верой людей в потусторонние силы?

С какими запросами люди чаще стали обращаться к представителям таких профессий, помогает ли позитивный прогноз ощутить душевное спокойствие?

Кто из астрологов действительно предсказывал пандемию, а кто сейчас пытается присвоить себе лавры лучшего прогнозиста? Мистика и эпидемия — есть ли связь?

Нужна ли помощь народной медицины и разного рода целителей в борьбе с вирусом?

Когда человечество победит COVID-19?

На эти и многие другие вопросы мы попытаемся ответить в рамках нашего прямого эфира, который пройдет здесь.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

Архив материалов и онлайн-трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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