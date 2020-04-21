«Спиваетесь, однако»: поклонники отругали Собчак за «пьяный» эфир вместе с мужем

Москва, 21 апреля. Телеведущая Ксения Собчак вместе с супругом — театральным режиссером и поэтом Константином Богомоловым — решила поговорить о будущем киноиндустрии под бутылку виски. Видео опубликовано в Instagram. Как пишут средства массовой информации, это не первый раз, когда Собчак выходит в эфир с алкогольными напитками в стакане.

Поклонники отругали Собчак за «пьяный» эфир вместе с мужем.

«Так и до алкоголизма недолго! То йога и безглютеновое питание, то градусы пьют. Карантин накрыл по полной» — написали в комментариях пользователи. «Да как не посмотрю, так Ксюша выпивает на всю страну. Ужас. Неужели это обязательно делать на всю страну», — подчеркнули другие. «Спиваетесь, Анатольевна, однако», — написали Собчак.

Ранее Константин Богомолов рассказал, что утром к его жене лучше не приближаться. Она буквально ненавидит весь мир. Такими откровениями он поделился во время прямого эфира в Instagram. В нем участвовала и сама Ксения, а также их друзья — певица Глюкоза и ее супруг Александр Чистяков. Пары решили посоревноваться, насколько хорошо они знают друг друга. Для этого они задавали друг другу разные личные вопросы.

В частности, Чистяков поинтересовался, в каком настроении обычно Собчак просыпается по утрам.

Другие вопросы Чистякова касались количества настоящих подруг у Ксении (оказалось, что их две) и даже маникюра. Вот тут Богомолов дал осечку. Режиссер думал, что супруга обращается за этой услугой шесть раз в месяц, но оказалось, что восемь. С походом к мастеру по маникюру она совмещает и услуги парикмахера, и визажиста.