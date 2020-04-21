Историк моды Александр Васильев рассказал о своем лечении в Коммунарке

Москва, 21 апреля. Телеведущий и историк моды Александр Васильев выписан из больницы после недельного лечения. В эфире ток-шоу «Пусть говорят» он рассказал о своем лечении в специализированном медучреждении в Коммунарке.

Васильев был доставлен с подозрением на коронавирус, но после тестирования диагноз не подтвердился. Оказалось, что у него была двусторонняя пневмония. Историк моды поблагодарил медиков, которые лечили его.

«Врачи «Коммунарки» были настолько внимательны ко мне, приложили столько усилий, чтобы вернуть меня к полноценной жизни! Я очень благодарен врачам этого государственного учреждения», — поделился Васильев.

По словам телеведущего, ему пришлось принять большое количество таблеток и уколов. Кроме того, медики «влили массу капельниц» в модного эксперта.

«Результат отличный: я могу говорить без кашля, может, только голос несколько хрипловат по сравнению с тем, что слышат обычно зрители. Есть энергия, ушла апатия, которая была типична для первых дней пребывания в больнице», — отметил телеведущий.

Ранее Васильев сообщил о сильном похудении певицы Надежды Бабкиной перед госпитализацией. Исполнительница к своему юбилею сбросила 23 килограмма, что впоследствии повлияло на течение болезни, передает «Газета.ру».