Нассим Талеб рассказал о серьезных последствиях для переболевших коронавирусом

Москва, 21 апреля. Коронавирус может вызвать серьезные последствия для переболевших людей. Об этом во вторник заявил американский экономист и трейдер Нассим Талеб.

Он отметил, что в некоторых случаях, как полагают врачи, последствия могут быть необратимыми.

«Я читал отчеты о людях, которые вылечились, но теперь им трудно двигаться, поскольку они потеряли треть функций легких. Часть пациентов жалуется на потерю способности чувствовать запахи, и у некоторых из них это может остаться на всю жизнь», — пояснил Талеб изданию РБК.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день люди почти ничего не знают о новом коронавирусе, хотя на его изучение брошены лучшие силы мира. Так, например, в самом начале эпидемии считалось, что первые признаки заболевания проявляются через две недели, поэтому карантин для прибывших из наиболее зараженных стран людей длится 14 дней. Однако известны случаи, когда симптомы появлялись и позже.

Ранее профессор иммунологии Эрик Вивье заявлял, что единственный способ победить эпидемию — это начать массовую вакцинацию. Естественный иммунитет, вероятнее всего, сможет сдержать болезнь лишь на непродолжительный промежуток времени.

Китайские ученые тем временем установили, что развитие COVID-19 у разных пациентов может различаться в зависимости от штамма возбудителя коронавируса, пишет «Газета.ру». Выяснилось, что самые агрессивные мутации схожи с теми, что поразили население в Италии и Испании. Менее активные — это те, что встречаются в США. Специалисты полагают, что наиболее агрессивные штаммы оказывают в 270 раз больше вирусной нагрузки, чем их менее активные «сородичи».



