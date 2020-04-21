В России зарегистрировали 5642 новых заразившихся коронавирусом за сутки

Москва, 21 апреля. 5642 новых заразившихся коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки, общее число случаев достигло 52 763. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи были зафиксированы в 78 регионах РФ. Больше всего заразившихся за минувшие сутки выявили в Москве (3083 случая), Подмосковье (718 случаев) и Петербурге (127 случаев). Кроме того, в первую десятку по числу новых случаев вошли Нижегородская (101 зараженный), Свердловская (84) и Тульская (75) области, Башкирия (74), Красноярский край (64), Ростовская область (54) и Татарстан (50). В оперативном штабе подчеркнули, что 45,5% новых заразившихся не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, за последние сутки в России скончался 51 пациент с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 456. Также 427 заразившихся выздоровели, за весь период наблюдение количество вылечившихся составило 3873 человека.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Число заразившихся по всему миру уже превысило 2,4 миллиона человек, на первом месте по числу случаев находятся США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, напоминает РИАМО. Глава государства подчеркнул, что введение нерабочих дней в нашей стране помогло замедлить распространение инфекции. Также Путин сообщил, что в России учитывают все возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом, передает «Царьград».