Новый ведущий шоу «На самом деле» признался, что его отговаривали занять место Шепелева

Москва, 21 апреля. Телеведущий Тимур Еремеев, который сменил Дмитрия Шепелева в рейтинговой передаче Первого канала «На самом деле», неоднократно получал советы отказаться от предложения стать ведущим шоу.

Родственники и близкие друзья, по собственному признанию Еремеева, объясняли, что скандальный формат шоу может испортить его репутацию. Дмитрий Шепелев принял решение покинуть проект как раз из-за того, что ему не нравился формат ток-шоу.

Тимур Еремеев признался, что не сразу согласился на предложение. По словам ведущего, он никого слушать не стал и все-таки принял предложение от федерального канала. Еремеев заметил, что пока не пожалел о своем решении.

«Знаете сколько раз в жизни меня вот так же отговаривали от чего-то и упрекали в чем-то, а время показывало — решение было правильным. Так что время рассудит. И еще есть фраза: лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. И я, кстати, совсем не жалею», — рассказал телеведущий.

Ранее стало известно, сколько заработал Тимур Еремеев на скандале с актером Спартаком Мишулиным. Два года назад телеведущий объявил себя сыном заслуженного артиста. В 2018 году Еремеев дал интервью, в котором рассказал, что он является внебрачным ребенком Мишулина. На тот момент народного артиста РСФСР уже не было в живых — он скончался в 2005 году.