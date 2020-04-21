LIVE: Аэробика и гимнастика в Медиагруппе «Патриот»

Спортивные залы сейчас закрыты, но это не значит, что спорт должен исчезнуть из нашей жизни. Рубрика «Аэробика и гимнастика» поможет каждому зрителю Медиагруппы «Патриот» правильно заниматься спортом в домашних условиях.

Семейная пара тренеров, Кирилл и Анастасия Парамоновы, покажет, как поддерживать свою форму в домашних условиях. Свои комментарии по домашним упражнениям даст неоднократный призер «Гонки героев» и тренер Алексей Сибилев.

Мы надеемся, что традиция домашних упражнений останется с вами и после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом.