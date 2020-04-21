Дочь больной Заворотнюк опубликовала загадочный пост в Instagram

Москва, 21 апреля. Дочь предположительно тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала загадочный пост в Instagram после того, как в СМИ появились сообщения об улучшении состояния ее матери. На своей странице в соцсети Анна Заворотнюк поделилась философскими мыслями.

«Жизнь — это не ожидание того, что шторм закончится. Жизнь — это учиться танцевать под дождем», — разместила девушка под своей фотографией цитату, которую приписывают американской пианистке и автору песен Вивиан Грин.

Подписчикам Анны Заворотнюк очень понравился настрой девушки.

«Очень умно рассуждаете! Учитесь. Танцуйте. Удачи Вам!» — пожелала guliya.nz.

«Мудрая, потрясающая, вся в маму!!!» — восхитилась glamorous_bambini.

«Интересная мысль, вот только и дождь может быть временным», — отметил zx.serega.

«Шторм в вашей жизни обязательно закончится, и все будет хорошо», — прокомментировал администратор странички _the_zavorotnyuk_family.

«Красивая цитата под такой же красивой фотографией!» — написала naast_ii.

Напомним, сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ летом прошлого года. Предполагается, что у актрисы нашли рак головного мозга в последней стадии. Семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» так и не подтвердила эти сообщения — родные Заворотнюк не скрывают, что она действительно больна, но отказываются публично называть диагноз.

Ранее стало известно об улучшении состояния больной Заворотнюк. Как пишет «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash, актрису, которая, по слухам, находится в клинике в Подмосковье, возят в другую больницу на химиотерапию и к нейрохирургу.